Einbrecher stiehlt größere Summe Bargeld und Schmucksammlung aus Reutlinger Wohnung

REUTLINGEN. Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ist ein unbekannter Täter in ein Wohngebäude in der Straße »Der schöne Weg« in Reutlingen eingebrochen und hat unter anderem Bargeld entwendet. Das teilte die Polizei mit. Der Einbruch wurde am Samstag gegen 15.50 Uhr festgestellt. Eine anschließende Überprüfung des Einfamilienhauses ergab, dass der Täter offensichtlich ein Fenster aufgehebelt hatte und so ins Gebäude gelangt war. Hier wurden zahlreiche Räume auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Neben einer größeren Summe Bargeld wurde auch eine Schmucksammlung der Gebäudeeigentümer entwendet. Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Spurensicherung vor Ort erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei, das Polizeirevier Reutlingen hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. (pol)