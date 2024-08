Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Eine Firma in der Dottinger Straße in Müsningen ist von Samstag auf Sonntag das Ziel von einem Einbrecher gewesen. Zwischen 14.30 Uhr und acht Uhr drang der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in einen Büroraum ein. Daraufhin machte er sich an einem Tresor zu schaffen, aus dem er Bargeld entwendete. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)