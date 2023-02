Einbrecher stiehlt Controller einer Spielekonsole und Bargeld aus Bad Uracher Jugendhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In ein Jugendhaus in der Straße Beim Tiergarten in Bad Urach ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 0.15 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes, teilte die Polizei mit. Dort suchte er nach Stehlenswertem und stieß dabei auf Bargeld und mehrere Controller einer Spielekonsole, die er mitgehen ließ.

Der entstandene Sachschaden von etwa 500 Euro dürfte den Wert des Diebesguts deutlich übersteigen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in eine nahegelegene Gaststätte bestehen könnte, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war.