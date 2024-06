Einbrecher stiehlt Bargeld aus Neuffener Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Ein unbekannter Einbrecher hat in der Nacht zum Freitag im Freibad in Neuffen sein Unwesen getrieben. Das berichtet die Polizei. Zwischen Donnerstagabend, 21.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Täter durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Nach dem Aufbrechen weiterer Türen durchsuchte er mehrere Räume und das dort von ihm ebenfalls teils aufgebrochene Mobiliar nach Stehlenswertem. Mit einem Bargeldbetrag entkam er unerkannt. Der von ihm hinterlassene Sachschaden wird auf bis zu 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (pol)