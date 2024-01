Einbrecher steigt in Wohnhaus in Münsingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen bislang noch unbekannten Täter wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Münsinger Stadtteil Dottingen. Die Hauseigentümerin hatte ihr Haus in der Straße Katzensteig nachmittags verlassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 20.15 Uhr stellte sie dann Einbruchsspuren fest. Der Täter war offensichtlich durch Aufhebeln einer Tür ins Gebäude gelangt und hatte hier diverse Türen und Schubladen geöffnet. Anschließend verließ der Einbrecher das Haus in bislang unbekannte Richtung. Das durch den Täter beim Einbruch erlangte Diebesgut kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei. (pol)