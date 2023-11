Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Ein Wohnhaus ist im Zeitraum zwischen Freitag, den 13. Oktober, und Dienstag, den 31. Oktober, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Einbrecher gelangte über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. In der Folge entwendete er mehrere technische Geräte und zog unerkannt von dannen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)