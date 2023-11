Einbrecher steigen in Wohnhaus in Pfullingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Freitag in der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 15.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Elsterweg in Pfullingen eingebrochen. Zunächst wurde die Haustüre gewaltsam aufgebrochen, im Anschluss hebelten die Täter die Wohnungstüren der beiden sich im Haus befindlichen Wohnungen auf. In beiden Wohnungen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Zur Art und dem Wert des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz. (pol)