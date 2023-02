Einbrecher lässt stiehlt mehrere Flaschen Alkoholika aus Reutlinger Gaststätte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Gaststätte in der Oberamteistraße in Reutlingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen, berichtet die Polizei. Zwischen 23 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen, die er nachfolgend durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er samt einem Tablet-PC und mehreren Flaschen Alkoholika mitgehen ließ. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)