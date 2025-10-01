Einbrecher lässt es sich in Gaststätte in Zwiefalten gutgehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. In einen Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße ist am Dienstagabend eingebrochen worden. Ein Zeuge stellte gegen 22.45 Uhr Unregelmäßigkeiten am Gebäude fest und wurde auf den Einbruch aufmerksam. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft, die Innenräume durchsucht und vorgefundene Nahrungsmittel konsumiert. Über ein mögliches Diebesgut und den Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Zwiefalten hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)