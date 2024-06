Einbrecher in Rottenburger Shell-Tankstelle stehlen Tresor

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Shell-Tankstelle in der Rottenburger Schuhstraße ist in der Nacht zum Montag Ziel von Einbrechern gewesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen gegen 0.50 Uhr mehrere unbekannte Täter nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in den Verkaufsraum der Tankstelle ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt, den sie nach jetzigen Stand der Ermittlungen in einen schwarzen Audi Kombi luden. Mit dem Auto ergriffen sie die Flucht.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise. Zeugen, die in der Nacht zum Montag oder eventuell auch schon im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die Täter und/oder ihr Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 07472/9801-0 zu melden. (pol)