PFULLINGEN. Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in ein Wohnhaus im Bereich der Pfullinger Karlshöhe eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Haus, in welchem sie in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen durchwühlten.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde eine Armbanduhr entwendet. Die Sicherung der vorgefundenen Spuren übernahmen die Spezialisten der Kriminaltechnik. (pol)