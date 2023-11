Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In der Zeit von 05. November, 17.30 Uhr bis 10. November, 17.35 Uhr sind bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Haupteingangstüre in ein Wohnhaus im Kastanienweg eingebrochen. Im Gebäude wurden mehrere Türen beschädigt und Schränke und Schubladen durchwühlt. Über das Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort. (pol)