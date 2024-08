Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In einen Blumenladen in der Stuttgarter Straße in Bad Urach ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis kurz vor 7.30 Uhr gelangte der Einbrecher vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür ins Innere des Geschäfts. Im Laden hebelte er die Kasse auf und entwendete das sich darin befindliche Wechselgeld. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)