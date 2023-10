Einbrecher erbeutet Schmuck in Reutlinger Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagabend ist in der Badstraße ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus eingedrungen. Der Einbrecher gelang zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Innere des Wohnhauses und durchwühlte mehrere Schränke und Schubladen. Hierbei erbeutete er diverse Schmuckgegenstände, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren, das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)