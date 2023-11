Einbrecher erbeutet in Reutlingen wertvolle Goldmünzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Wohnhaus in der Sommerhaldestraße in Reutlingen ist am Samstagabend eingebrochen worden. In der Zeit von 18.05 Uhr bis 21.45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein auf der Gebäuderückseite liegendes Fenster, welches aufgehebelt wurde, ins Innere des Hauses. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen und entwendete Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)