Ein Verletzter bei Verkehrsunfall bei Münsingen

MÜNSINGEN. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 26 Jahre alter Kleinkraftradlenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung Karl-/Lichtensteinstraße leichte Verletzungen erlitten. Ein 27-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Ford Ranger samt Anhänger auf der Karlstraße in Richtung Lichtensteinstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von der Lichtensteinstraße herkommenden 27-Jährigen auf seiner Honda. Der Zweiradfahrer stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. (pol)