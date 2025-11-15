Ein Verletzter bei Auffahrunfall in der Nähe von Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Freitagabend ist es auf der B27 bei Mössingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem BMW die B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz fuhr kurz vor der Abzweigung nach Bad Sebastiansweiler vermutlich aus Unachtsamkeit auf den BMW auf. Der 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr aus Mössingen im Einsatz. Im Verlauf der Unfallaufnahme musste die B27 kurzfristig gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. (pol)