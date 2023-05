Ein Schwerverletzter bei Unfall in Münsingen: Drogen im Spiel?

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Schwerverletzter und Schaden in Höhe von etwa 95.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in der Hauptstraße von Münsingen ereignet hat.

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 13.30 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Hauptstraße von Auingen in Richtung Münsingen, als der Wagen im Bereich einer Fußgängerampel plötzlich beschleunigte. Anschließend geriet der Tiguan auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter und einem auf einem Parkplatz abgestellten Audi A6.

Der 35-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme erste Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung ergeben hatten, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Der 38 Jahre alte Beifahrer im Tiguan wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Tiguan und der Sprinter mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Die Hauptstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis etwa 15.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (pol)