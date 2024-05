Auto erfasst 17-jährige Radfahrerin in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Kurz nach 17 Uhr überquerte die 17-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten die Uracher Straße in Richtung Bachwiesenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Reichenaustraße herkommenden Seat, wodurch die Jugendliche augenscheinlich leicht verletzt wurde. Am Fahrrad sowie am Pkw war nur geringer Sachschaden entstanden. (pol)