Ein Schwerverletzter nach Autounfall auf der B28 bei Jettenburg

JETTENBURG/REUTLINGEN. Am Freitag gegen 17 Uhr ist es auf der B28 auf Höhe der Anschlussstelle Jettenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 44 -jährige Fahrer eines BMWs befuhr die Auffahrt Jettenburg auf die Bundesstraße 28 in Fahrtrichtung Reutlingen. Um vor einem auf dem rechten Fahrstreifen herannahenden Daimler-Benz, der von einem 65-jährigen Fahrer gelenkt wurde, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, beschleunigte der BMW-Fahrer seine Geschwindigkeit. Hierbei brach das Heck seines Fahrzeuges aus. Der BMW prallte in der Folge gegen die rechtsseitige Schutzplanke und wurde danach in Richtung des rechten Fahrstreifens abgewiesen.

Hier kollidierte er mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Daimler-Benz, wobei dieser im Anschluss in die linke Schutzplanke geschleudert wurde. Der Fahrer des Daimler-Benz erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. (pol)