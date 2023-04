E-Scooter-Fahrerin verletzt sich in Reutlingen bei Zusammenstoß mit Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat eine 50-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Reutlinger Silberburgstraße erlitten. Das teilte die Polizei mit. Gegen 11.20 Uhr bog eine 19-Jährige mit ihrem Opel aus der Luisenstraße kommend in die Silberburgstraße ein und übersah die dort auf der Fahrbahn fahrende Rollerfahrerin. Durch die Kollision kam die 50-Jährige zu Fall und wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ob auch Sachschaden entstanden war, ist noch nicht bekannt. (pol)