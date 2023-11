E-Auto fängt Feuer in Tübingen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

TÜBINGEN. Zu einem brennenden Elektrofahrzeug sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen um 04.19 Uhr in die Hirschauer Straße ausgerückt. Dort kam es nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines Pkw Renault. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden am nahezu vollständig ausgebrannten Fahrzeug kann bislang noch nicht beziffert werden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Tübingen war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. (pol)