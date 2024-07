Dußlinger B27-Tunnel nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste der Dußlinger Tunnel am Mittwochvormittag kurzzeitig gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Citroen C1 auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Ersten Erkenntnissen nach wollte er einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt Platz machen und wechselte auf die rechte Fahrbahn im Tunnel. Hierbei übersah er den Smart eines 68-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Smart wurde an die Tunnelwand abgewiesen und beschädigte dabei noch eine Notausgangstüre.

Um mögliche Folgeunfälle zu vermeiden, wurde der Tunnel zunächst in beide Richtungen voll gesperrt, bevor der Tunnel ab 8.30 Uhr wieder geöffnet und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. An dem nicht mehr fahrbereiten Smart entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An dem Citroen entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, der Schaden im Tunnel kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (pol)