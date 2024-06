Drei Verletzte bei Unfall auf B28 bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/ROTTENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der B28 bei Rottenburg sind nach ersten Erkenntnissen des Reutlinger Polizeipräsidiums drei Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall war es gekommen, als eine Motorradfahrerin nach rechts von der B28 in die Seebronner Straße in Rottenburg abfahren wollte. Dabei war es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, das in Richtung Wendelsheim unterwegs war. Die Motorradfahrerin und ihre Sozia stürzten und wurden verletzt. Auch der Autofahrer soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in eine Klinik. Die Unfallstelle ist seit 9:30 Uhr geräumt. Weitere Einzelheiten folgen. (GEA)