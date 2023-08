Drei verletzte Kinder nach Unfall auf der Bobbahn in Erpfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Vermutlich nicht aufgepasst hat ein achtjähriges Mädchen, das am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, in einem Wagen auf der Bobbahn in Erpfingen unterwegs war. Das berichtet die Polizei. In der letzten Kurve bremste das Kind trotz entsprechender Beschilderung nicht rechtzeitig und fuhr auf einen Bob-Kart auf, der mit zwei Mädchen im Alter von sieben und zehn Jahren besetzt war und vor dem Tunnel anhalten musste. Alle drei Kinder wurden derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Mädchen nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine Überprüfung der Bahn und der Karts auf Mängel an der Beschilderung oder der Technik ergaben keinerlei Beanstandung.