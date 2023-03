Drei Verletzte bei Autounfall in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Zu einer Kollision zwischen zwei Autos ist es am Freitagnachmittag an der Einmündung der Mössinger Straße zur Landesstraße 385 gekommen. Eine 22 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf befuhr gegen 15.45 Uhr die Mössinger Straße von der Ortsmitte Ofterdingen in Richtung der Landesstraße. Die 22-Jährige hielt mit ihrem VW zunächst auch an der Wartelinie der Einmündung an. Zeitgleich befuhren zwei Fahrzeuge die L385 von Mössingen in Richtung Ofterdingen. Das erste Fahrzeug bog an der Einmündung nach rechts in die Mössinger Straße ab, woraufhin die 22-Jährige mit ihrem VW Golf nach links in Richtung Mössingen abbiegen wollte. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des zweiten Pkw, einem VW Polo, dessen 19-jährige Lenkerin vorfahrtsberechtigt geradeaus weiter in Richtung B 27 fahren wollte.

Im Einmündungsbereich kollidierte der VW Polo mit dem querenden VW Golf, wobei die linke Fahrzeugfront des VW Polo gegen die linke Fahrzeugseite des VW Golf stieß. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die beiden Pkw-Lenkerinnen sowie eine 27 Jahre alte Mitfahrerin im VW Polo leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, am Unfallort behandelt. Ein im Pkw der Unfallverursacherin befindlicher, zwei Monate alter Säugling wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in eine Kinderklinik verbracht. Am nicht mehr fahrbereiten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Hilfeleister abgeschleppt. Am beteiligten VW Polo beträgt die Höhe des entstandenen Sachschadens etwa 3.000 Euro. Der Verkehrsdienst Tübingen bittet Zeugen, insbesondere den in Richtung Ofterdingen abbiegenden Verkehrsteilnehmer, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (pol)