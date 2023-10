Dieselauto brennt in Betzingen - Totalschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Ein technischer Defekt dürfte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Autos am Sonntagnachmittag in der Carl-Zeiss-Straße in Betzingen gewesen sein. Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil aus einem geparkten Smart Rauch aufstieg.

Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand, der offenbar von der Batterie des Dieselfahrzeugs ausgegangen war, löschen. Allerdings dürfte an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro entstanden sein. (pol)