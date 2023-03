Diebe brechen in Tübinger Concept-Store ein - an Süßwarengeschäft scheitern sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Tübinger Innenstadt zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch gekommen, teilte die Polizei mit. Zwischen 18.30 Uhr und 9.20 Uhr versuchten Unbekannte die Eingangstüre eines Süßwarengeschäfts in der Kornhausstraße mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Zwischen 4.00 Uhr und 8.20 Uhr kam es in der Collegiumsgasse zum Einbruch in einen Concept-Store. Unbekannte hebelten die elektrische Schiebetüre in das Geschäft auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt übernommen hat.