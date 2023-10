Dieb schlägt Verkäuferin und klaut Getränke von Reutlinger Bahnhofsgeschäft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein rascher Fahndungserfolg ist dem Polizeirevier Reutlingen nach einem Raubdelikt am Mittwochnachmittag in einem Geschäft im Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße gelungen. Gegen 14.30 Uhr befand sich der mutmaßliche 45-jährige Täter im dortigen Geschäft, stieß zunächst eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin zur Seite und entnahm daraufhin mehrere Getränkedosen aus einem Kühlregal. Die Mitarbeiterin sprach ihn an, dass er die Getränke im Laden belassen solle, woraufhin er die Frau schlug und in Richtung Bahnhofsstraße flüchtete. Die 51-Jährige wurde hierdurch nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnte der Tatverdächtige festgenommen und ein Teil des mutmaßlichen Raubgutes bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (jp)