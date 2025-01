Dieb rangelt in Nürtingen mit Ladendetektiv und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Donnerstagmittag gegen einen Unbekannten. Der Mann war kurz vor 13.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kirchstraße vom Ladendetektiv bei einem Diebstahl ertappt und angesprochen worden, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel, das sich auch in den Außenbereich verlagerte. Als der Unbekannte dort eine Flasche Reiniger an sich nahm und damit drohte, griff eine Passantin ein und nahm dem Mann die Flasche ab.

Letztendlich gelang es dem Täter, der zwei Parfums entwendete, sich loszureißen und zu flüchten. Er ist circa 16 bis 22 Jahre alt und hat stirnlange, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer beige/cremefarbenen Daunenjacke, einer grauen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen. Zeugenhinweise zum Täter werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0702292240 erbeten. (pol)