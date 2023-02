Deshalb war der Polizeihubschrauber über Gomaringen im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Nach einem Einbruch im Bauhof von Gomaringen war am Donnerstagabend ein größeres Aufgebot der Polizei im Ort unterwegs, um die Täter zu fassen. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Polizei teilte dazu mit: In das Gebäude eines kommunalen Betriebs in der Robert-Bosch-Straße sind Unbekannte am Donnerstagabend eingebrochen. Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei vom Betriebsleiter alarmiert, der auf den Einbruch aufmerksam geworden war. Wie sich vor Ort herausstellte, waren Unbekannte auf das Gelände eingedrungen und hatten sich dann über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Haus verschafft. Im Verwaltungsbereich durchwühlten sie in einem Büro die Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)