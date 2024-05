Busfahrer in Pfullingen bremst stark: Mann und Kind verletzen sich leicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zum Glück nur leicht verletzt worden sind ein 59-jähriger Mann und ein vierjähriger Junge im Linienbus in der Marktstraße in Pfullingen. Der Busfahrer musste laut Polizei an der Ampel auf Höhe der Daimlerstraße stärker abbremsen. Die beiden Fahrgäste, die bereits vor Erreichen ihrer Haltestelle von ihren Sitzen aufgestanden waren, verloren daraufhin das Gleichgewicht und stießen sich an der Einrichtung des Busses.

Der 59-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Beim Vierjährigen war eine Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort ausreichend. Die Verkehrsunfallermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. Nach derzeitigem Stand liegt beim Busfahrer kein Fehlverhalten vor. (pol)