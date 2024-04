Brennender Strommast in Undingen sorgt für Großeinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-UNDINGEN. Ein in Brand geratender Strommast war die Ursache für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr, im Gewann Flossen östlich von Undingen. An einer am Golfplatz vorbei in Richtung Genkingen führenden Stromleitung war möglicherweise aufgrund starken Windes das Kabel aus der Führungslitze gesprungen.

Durch den Kontakt mit dem hölzernen Mast fing dieser teilweise Feuer. Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers waren vor Ort, unterbrachen die Stromversorgung und nahmen sich des Problems an. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und rund 25 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Weitere Kräfte, die aufgrund des zunächst unklaren Ausmaßes alarmiert worden waren, konnten ihren Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen. Polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. (pol)