TÜBINGEN. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen in der Mühlstraße eine Mülltonne in Brand geraten. Ein Zeuge wählte gegen 2.40 Uhr den Notruf, nachdem er den brennenden Plastikcontainer bemerkt hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Eine Gefahr, dass das Feuer auf Wohngebäude übergreifen könnte, bestand nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (pol)