Brandstiftung und Sachbeschädigung in Reutlingen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es laut Polizei zu einer Brandstiftung in der Jahnstraße sowie zu Sachbeschädigungen in der Frauenstraße gekommen. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 6.20 Uhr entzündete ein Unbekannter Papierabfälle sowie Kartonagen nahe der Turnhalle. Das Feuer griff daraufhin auf eine Mülltonne über, welche zerstört wurde. Durch das Feuer wurden darüber hinaus eine weitere Mülltonne sowie die Hauswand der Turnhalle beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. Zudem wurden in der Frauenstraße an mehreren Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Ob dies ein und demselben Täter zuzurechnen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. Hinweise bitte unter der 07121/942-3333. (pol)