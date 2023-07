Brand in Zug im Hauptbahnhof Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Tübinger Hauptbahnhof zu einer Rauch- und Brandentwicklung an einem Zug. Bisherigen Informationen zufolge soll es bei dem von Aulendorf kommenden Regionalzug gegen 23:10 Uhr im Tübinger Hauptbahnhof zunächst zu einer Rauchentwicklung und schließlich auch zu einem Brand an einem Drehgestell des Triebwagens gekommen sein.

Keine Verletzten

Der Wagen, in welchem sich zur Zeit der Rauchentwicklung keine Reisenden befunden hatten, wurde von dem restlichen Zug getrennt und durch die Feuerwehr abgelöscht, verletzt wurde hierbei bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Die Bundespolizei und die Feuerwehr gehen von einem technischen Defekt als Ursache für den Vorfall aus. Die Triebwageneinheit wurde nach Abschluss aller Maßnahmen zur Reparatur in ein Betriebswerk verbracht. Der Zugverkehr am Tübinger Hauptbahnhof war bis etwa 0:15 Uhr eingeschränkt. (pol)