Brand in Reutlinger Pflegeheim: Verdächtigte in psychiatrische Klinik eingewiesen

REUTLINGEN. Nach dem Brand in einem Reutlinger sozialpsychiatrischen Fachpflegeheim am 17. Januar 2023 in der Oberlinstraße war gegen die 57 Jahre alte Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Unterbringungsbefehl durch das Amtsgericht Tübingen erlassen worden. Nachdem sich der gesundheitliche Zustand der Frau, die mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden war, gebessert hatte, konnte ihr am vergangenen Freitag der Unterbringungsbefehl eröffnet werden.

Zu den Tatvorwürfen machte die Beschuldigte keine Angaben, teilt die Polizei mit. Nach Abschluss der Behandlungen im Krankenhaus wurde die 57-Jährige schließlich im Laufe des Freitags in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie verlegt.

Wie bereits berichtet, steht die Beschuldigte unter dringendem Verdacht, am Abend des 17.01.2023 ein Feuer in ihrem Zimmer in einer der Wohngruppen gelegt zu haben. Bei dem Brand verloren eine 53-jährige Frau und zwei 73 und 88 Jahre alte Männer ihr Leben. Elf weitere Bewohner hatten leichte Verletzungen davongetragen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (pol)