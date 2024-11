Brand in Reutlinger Einfamilienhaus endet glimpflich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Einfamilienhaus in der Straße Auf der Bloß in Reutlingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte eine Zeugin dort Rauchgeruch und entsprechenden Qualm aus einer Steckdose wahrgenommen. Das berichtet die Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, war es im Bereich eines offenen Kamins im Wohnzimmer zu einem Schwelbrand gekommen, weshalb von der Feuerwehr im Zuge der Löscharbeiten auch Teile der Wand sowie des Fußbodens geöffnet werden mussten. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa15.000 Euro belaufen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)