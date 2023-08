Brand bricht in Reutlingen auf Balkon aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße in Reutlingen sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen ausgerückt. Kurz vor acht Uhr war das Feuer, das aus noch unbekannter Ursache auf einem Balkon im Obergeschoss ausgebrochen war, der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (pol)