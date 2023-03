Brand auf Terrasse in Ohmenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OHMENHAUSEN. Zu einem Brand auf der Terrasse eines Wohnhauses mussten am Freitagvormittag Feuerwehr und Polizei in die Betzinger Straße nach Ohmenhausen ausrücken, berichtet die Polizei. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 10.45 Uhr die Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Abdeckung eines Grills war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und drohte auf das Gebäude überzugreifen. Dank dem raschen Eingreifen durch die Feuerwehr konnte dies verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung hatte jedoch die Fassade zu kokeln angefangen und musste von den Feuerwehrkräften entfernt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)