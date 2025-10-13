Bikerin prallt bei Zwiefalten gegen Schutzplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Eine Bikerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 312 am Sonntagnachmittag verletzt worden. Die 25-Jährige befuhr mit einer BMW S 1000 kurz nach 15 Uhr die Zwiefalter Steige aus Richtung Gauingen kommend. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie dabei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Nach der Erstversorgung wurde die 25-Jährige durch den Rettungsdienst mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden an der BWM sowie an den Schutzplanken wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (pol)