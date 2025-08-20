Biker stürzt auf Zwiefalter Steige und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Verletzungen bislang ungeklärten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Zwiefalter Steige erlitten. Der 27-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit einer BMW auf der B 312 von Zwiefalten herkommend in Richtung Pfronstetten unterwegs. In der ersten Linkskehre kam der Biker aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte von seiner Maschine.

Er musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. An seinem Motorrad war ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (pol)