Bewaffneter Mann in psychischem Ausnahmezustand: Großer Polizeieinsatz in Eningen

ENINGEN. Aufgrund einer in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Person ist es am Sonntagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein 48 Jahre alter Mann hatte sich in einem Gebäude eingeschlossen und gedroht, sich oder anderen etwas anzutun. Sämtliche Versuche, den Mann durch Worte dazu zu bewegen, aus dem Gebäude zu kommen, scheiterten zunächst. Stattdessen verschanzte er sich dort alleine unter fortwährenden Drohungen gegen die Einsatzkräfte. Da sich Hinweise ergaben, dass er mit einer Schusswaffe bewaffnet war, wurden Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz alarmiert. Gegen 5.30 Uhr konnte der Mann widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde der 48-Jährige in eine Fachklinik verbracht. (pol)