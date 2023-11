Betrunkener verursacht bei Sonnenbühl Autounfall mit zwei Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 230 ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW Passat von Genkingen in Richtung Großengstingen. Auf Höhe der Einmündung zur L 382 bemerkte er einen dort an einer Bedarfsampel wartenden 33-Jährigen mit seinem Renault zu spät und fuhr diesem ins Fahrzeugheck.

Durch den Aufprall zog sich der Fahrer des Renault sowie dessen 32-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 30-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in einer Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. (pol)