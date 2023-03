Betrunkener Radfahrer greift in Rommelsbach Polizisten an: Festnahnme

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Am frühen Samstagmorgen hat ein 28-jähriger Fahrradfahrer nach einer vermuteten Trunkenheitsfahrt in Rommelsbach eine Polizeistreife angegriffen. Ein Zeuge sorgte sich um einen Radfahrer, der ihm gegen 0.30 Uhr in der Ermstalstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Als die Polizeibeamten eine Kontrolle durchführen wollten, wurden sie von dem 28-Jährigen mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt.

Da er sich der Kontrolle entziehen wollte, musste er im weiteren Verlauf festgehalten werden. Dies veranlasste ihn dazu die Kollegen mit seinem Fahrradhelm zu schlagen. Nach Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung gelang es unter Verwendung eines Reizstoffsprays den Herrn endgültig festzunehmen. Er wurde zur Blutentnahme in ein Klinikum verbracht, wo er aufgrund vermuteter Einnahme illegaler Betäubungsmittel stationär aufgenommen wurde. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt nun gleich wegen mehreren Straftaten. (pol)