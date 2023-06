Betrunkener Radfahrer flieht nach Unfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Freitagabend ist es in Metzingen zum Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen.

Gegen 22.20 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem E-Bike den Fuß-/Radweg von Neuhausen kommend, welcher in die Hauffstraße mündet. Kurz bevor der Radweg endet, kam ihm ein 56-jähriger Rennradfahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegen und es kam zum Zusammenstoß, woraufhin beide Unfallbeteiligten stürzten.

Der Rennradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im näheren Bereich der Unfallstelle angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten beim 56-Jährigen Verletzungen festgestellt werden. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp unter zwei Promille.

Zur Versorgung seiner Verletzungen kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe zur genauen Bestimmung seines Blutalkoholgehalts entnommen wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der E-Bike-Fahrer wurde nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.