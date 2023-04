Betrunkener Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz in Mehrstetten schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEHRSTETTEN. Mit schweren Verletzungen ist ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer am Ostersonntag vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden, berichtet die Polizei. Er war gegen 20.10 Uhr auf der Ulmer Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. An seinem Fahrrad entstand kein nennenswerter Sachschaden. (pol)