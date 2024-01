Betrunkener Fahrer schiebt in Reutlingen geparkte Autos ineinander

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen 44-jährigen Autofahrer, der am Dienstagabend im Reutlinger Wohngebiet Storlach einen Verkehrsunfall verursacht hat, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 23.40 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes Viano die Johannes-Eisenlohr-Straße, wobei er auf Höhe der Kolberger Straße zunächst an einem am Straßenrand geparkten Renault Megane hängen blieb.

15.000 Euro Schaden

Anschließend prallte er auf einem dort abgestellten VW und schob diesen auf einen weiteren VW auf. Ohne sich um die angerichteten Schäden zu kümmern, flüchtete der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später angetroffen werden.

Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 15.000 Euro.