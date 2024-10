Betrunkener Fahrer kracht in Metzingen mit Auto in Leitplanken

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 37-Jähriger, der am Donnerstagabend mit seinem BMW auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen die Leitplanken touchiert hatte und anschließend geflüchtet ist. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, denen in Reutlingen, in der Straße Unter den Linden ein BMW aufgefallen war, dessen Fahrer einen alkoholisierten Eindruck machte. Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen meldeten weitere Zeugen am Ortseingang Bad Urach den auffällig fahrenden BMW. Unmittelbar darauf konnte der Wagen in der Stuttgarter Straße angehalten werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Polizeibeamten nicht nur starker Alkoholgeruch entgegen.

Zudem stellten sie fest, dass die komplette linke Fahrzeugseite des BMW erhebliche, frische Unfallschäden aufwies. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 37 Jahre alten Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werde musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Nachfolgende Ermittlungen ergaben, dass der Mann von Reutlingen in Richtung Bad Urach unterwegs war und auf der Strecke nach links von der Fahrbahn abkam, mehrere Meter an den Mittelleitplanken entlangschrammte und anschließend weitergefahren war. Der Sachschaden an seinem BMW wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den in rund 14 Metern Länge beschädigten Leitplanken ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)