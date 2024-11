Betrunkener Autofahrer kracht in Bodelshausen in Zaun und geparkten Wagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Zu viel Alkohol dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagabend gegen Mitternacht auf der Steinstraße in Bodelshausen ereignet hat. Gegen 23.55 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes die Steinstraße in Richtung Fliederstraße, als er nach links von der Fahrbahn abkam, den Gehweg überfuhr und gegen einen Zaun prallte. Des Weiteren kollidierte er mit einem geparkten VW, der sich in Folge um die eigene Achse drehte und mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Während der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Weder der 29-Jährige noch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Sowohl der Mercedes, als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften, die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden liegt bei circa 18.000 Euro. (pol)